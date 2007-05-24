Звернення Віктора Януковича (повний текст)

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про вибірковість застосування Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону і про небезпечність необізнаності глави держави в ситуації, яка відбувається.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у своєму телезверненні до громадян України.

Зокрема він сказав:

Події, які відбуваються сьогодні в Україні ще раз засвідчили наскільки незрілими і крихкими є завоювання демократії, як легко їх зруйнувати та спровокувати повернення до авторитарного режиму. Ми пересвідчилися, що безвідповідальні неправочинні дії, якими чиновники з найближчого оточення Президента намагалися усунути від виконання обов`язків генерального прокурора України стали тією іскрою, яка запалила протистояння та конфлікт. Такі провокації можуть призвести до надзвичайних подій, і наш з вами обов`язок їх не допустити.

Прикро і шкода, що у час коли відбуваються важливі для майбутнього України події, - зокрема самміт глав урядів держав СНД, на яких можна вирішити багато питань, необхідних для життєдіяльності країни, – змушені натомість зосереджувати зусилля на виправленні тих порушень закону, які допускають чиновники Секретаріату Президента, які намагаються схилити правоохоронні органи не до роботи і захисту закону та Конституції, а на виконання замовлень опозиційних партій.

Я глибоко обурений тим, що Президента, фактично, обдурюють і відтинають від всесторонньої інформації. Але Президент повинен знати проте, що в секретаріаті Верховної Ради ще 14 травня була зареєстрована заява Святослава Піскуна з проханням позбавити його депутатського мандата. Якщо Президент знав про це і підписав антизаконний указ про звільнення генерального прокурора, а його чиновники силовим варіантом в обхід процедури зробили спробу заблокувати роботу законного генерального прокурора, то за це треба відповідати по закону.

Президент також не може не знати, що заступник голови його Секретаріату Роман Безсмертний вже кілька місяців працює в президентській канцелярії, залишаючись при цьому депутатом парламенту. Чому він досі не звільнений з посади? Чому ставлення Президента до закону таке вибіркове? Чому гарант Конституції до одних людей застосовує силу закону, а іншим потурає в беззаконні? Невже Віктор Андрійович живе за принципом диктатора Франко: “Для друзів – все, для ворогів – закон”.

Можливо, Президент просто не знає багатьох нюансів і саме цим можна пояснити його окремі нелогічні кроки. Але таку необізнаність можна пробачити пересічному громадянинові, списавши її на якусь рису характеру або на брак досвіду, коли йдеться про державну особу, від рішення якого залежить доля мільйонів людей, то це просто небезпечно.

Чи знає Президент, що в ці хвилини невідомі особи захопили зал засідань Конституційного суду? Чи його чиновники, які без кінця зводять між собою порахунки, взагалі інформують Президента які взагалі накази від його імені віддають?

Проблеми у протистоянні між різними угрупованнями, які діють в оточенні Президента, не раз уже ставали причинами непорозумінь і загострення протистояння.

Це дуже небезпечні процеси. Цим не можна легковажити. Треба наводити порядок. Треба відновлювати нормальне функціонування всіх гілок влади, забезпечити безперебійну і незалежну діяльність судів, тримати у рамках закону всі правоохоронні органи, не дати можливість спровокувати на незаконні дії армію.

Це дуже небезпечно. Те, що наколотили в державі безвідповідальні горе-політики, може призвести до катастрофи в Україні. Уряд не має права допустити до цього. Наш обов`язок – захистити громадян від потрясінь, від зіткнень, від стресів, врешті-решт, які суспільству влаштовують великі чиновники. Перед кожними великими святами, на жаль.

Закликаю всі відповідальні сили держави зробити все, щоб відновити спокій і стабільність у нашій державі. Ми мусимо зосередити зусилля на тому, щоб правоохоронні органи стояли виключно на сторожі закону, а не виконували політичні замовлення опозиції. Ми повинні діяти так, щоб гору взяли спокій, зваженість та державна мудрість.

І запевняю вас, дорогі співвітчизники, уряд не допустить анархії в Україні, не допустить громадянської війни. Наша країна буде жити в стабільності та благополуччі. У нас є достатньо сил та повноважень, щоб забезпечити народові життя у мирі та добробуті.