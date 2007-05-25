Парламент звільнив віце-прем’єра з питань нацбезпеки і оборони

Верховна Рада України звільнила Володимира РАДЧЕНКА з посади віце-прем’єр-міністра з питань національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 258 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

В.РАДЧЕНКО подякував уряду «за можливість попрацювати в такому колективі, але, на жаль, рецидив старої хвороби змушує звільнити місце для більш достойного кандидата».

Також ВР призначила Олександра КУЗЬМУКА на цю посаду. За дане рішення проголосувало 246 із 258 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Відповідаючи на запитання народного депутата Катерини САМОЙЛИК (фракція КПУ), чи стане він на бік однієї політичної сили, коли прийматиме рішення, О.КУЗЬМУК сказав: «Стояв, стою і буду стояти на тому, що армія і флот присягали на вірність народу, і ніколи вона не може бути застосована проти власного народу чи застосована для вирішення якихось внутрішніх проблем».

О.КУЗЬМУК в сесійній залі склав присягу члена уряду.

Як повідомляв УНІАН, В.РАДЧЕНКА було призначено на посаду віце-прем’єра 12 січня 2007 року.

Довідка УНІАН. 53-річний генерал армії України О.КУЗЬМУК двічі – з липня 1996 по жовтень 2001 р.р. і з вересня 2004 по лютий 2005 років - обіймав посаду міністра оборони, обирався народним депутатом України четвертого скликання.