Ющенко доручив посилено охороняти Генпрокуратуру

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм розпорядженням доручив Управлінню державної охорони і Службі безпеки України посилено охороняти Генеральну прокуратуру.

Згідно з документом, Управлінню державної охорони України, Службі безпеки України глава держави доручив здійснювати у межах своєї компетенції заходи щодо посилення державної охорони Генеральної прокуратури України, в тому числі підтримання відповідного порядку проходу громадян, проносу і провозу речей до будинків Генеральної прокуратури України, запобігання, своєчасного виявлення та припинення протиправних посягань стосовно цього об`єкта державної охорони.

Як зазначається у документі, таке доручення Президент дав «на виконання пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, норм Закону України «Про основи національної безпеки України», Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», з метою забезпечення нормального функціонування Генеральної прокуратури України, запобігання виникненню таких загроз національній безпеці України та стабільності в суспільстві, як недостатня ефективність контролю за додержанням прав і свобод людини, використання в інтересах певних політичних сил діяльності правоохоронних органів держави».

Текст розпорядження “Про заходи щодо забезпечення нормального функціонування Генеральної прокуратури України” оприлюднено на офіційному сайті глави держави.