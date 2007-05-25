Ульянченко: У Ющенка вже немає оптимізму, але він продовжує діалог

Президент України Віктор ЮЩЕНКО був і залишається прихильником, перш за все, ведення переговорів з політичними силами, і сьогодні переговори щодо розв’язання конфлікту продовжуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила керівник Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, посилаючись на слова В.ЮЩЕНКА, сказані ним в ході наради з керівниками регіонів та силових структур.

За її словами, у Президента вже майже немає оптимізму щодо рішень, які можуть бути прийняті через діалог, але він його продовжує.

В.ЮЩЕНКО залишається прибічником вирішення конфлікту політичним шляхом, підкреслила В.УЛЬЯНЧЕНКО.