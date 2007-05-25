Ульянченко: У Ющенка вже немає оптимізму, але він продовжує діалог
15:38, 25 травня 2007Суспільство
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Президент - прибічник політичного шляху
Президент України Віктор ЮЩЕНКО був і залишається прихильником, перш за все, ведення переговорів з політичними силами, і сьогодні переговори щодо розв’язання конфлікту продовжуються.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила керівник Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, посилаючись на слова В.ЮЩЕНКА, сказані ним в ході наради з керівниками регіонів та силових структур.
За її словами, у Президента вже майже немає оптимізму щодо рішень, які можуть бути прийняті через діалог, але він його продовжує.
В.ЮЩЕНКО залишається прибічником вирішення конфлікту політичним шляхом, підкреслила В.УЛЬЯНЧЕНКО.
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