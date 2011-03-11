Прокуратура з'ясувала, через кого два міста сиділи без хліба

У Луганській області за безпідставну зупинку структурного підрозділу Свердловського хлібокомбінату сьогодні затримано голову правління ВАТ «Коровай» Василя РУДОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

Прокурор області Микола БЕСКІШКИЙ, розглянувши матеріали перевірки по основному виробнику хлібопекарської продукції області ВАТ «Коровай», ухвалив порушити кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем посадовцями даного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

У постанові прокуратури зазначається, що, починаючи з січня 2011 року, керівники ВАТ «Коровай», намагаючись одержати безпроцентні кредити за рахунок обласного бюджету, зменшення ставок за раніше одержаними кредитами в комерційних банках, добиваючись підвищення вартості виробленої продукції, неодноразово зверталися до облдержадміністрації з відповідними вимогами, погрожуючи зупинити виробництво масових сортів хліба.

«З цією метою, 5 і 6 березня 2011 керівники ВАТ «Коровай», зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів і в інших особистих інтересах, зупинили роботу виробничих потужностей. Про свої наміри вони наперед не повідомили ні мера міста, ні голову облдержадміністрації. У результаті в роздрібну торгівлю міст Свердловська і Ровеньків хліба не надійшло. Зазначимо, що це відбулося у той час, коли область має достатню кількість зерна і борошна», - повідомляють в прокуратурі.

Ці дії спричинили суспільний резонанс і завдали істотної шкоди правам, свободам і інтересам громадян, що охороняються законом, у вигляді порушення їх конституційного права, передбаченого ст. 48 Конституції України, згідно з якою кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім`ї, включаючи достатнє харчування, зазначили в прокуратурі.

Приводом для порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення прокурором ознак злочину. Досудове слідство продовжується.

Нагадаємо, що 5-6 березня через необгрунтовану зупинку Свердловського хлібокомбінату в двох містах області - Ровеньках і Свердловську - люди не могли купити хліб. Прокуратура порушила кримінальну справу. Виробництво хліба вдалося відновити тільки 8 березня. Керівники підприємства «Коровай» пояснили зупинку Свердловського хлібокомбінату відсутністю борошна.

Цей хлібокомбінат щодоби випікає більш як 100 тонн «соціального» хліба.