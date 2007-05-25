”Беркут” під Генпрокуратурою буде паритися у бронежилетах

Бійці «Беркуту», які охороняють центральний вхід до Генеральної прокуратури, отримали бронежилети.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося, приблизно, о 16.00.

На порозі входу до Генпрокуратури зараз перебуває близько 20 бійців спецпідрозділу МВС «Беркут».

На запитання журналістів народний депутат Євген ФІЛІНДАШ (СПУ) пояснив це тим, що є інформація про спробу захоплення Генпрокуратури. Втім, він не зміг уточнити, звідки у нього ця інформація.