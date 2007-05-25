”Беркут” під Генпрокуратурою буде паритися у бронежилетах
16:33, 25 травня 2007Суспільство
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Про це знають у соціалістів
Бійці «Беркуту», які охороняють центральний вхід до Генеральної прокуратури, отримали бронежилети.
Як передає кореспондент УНІАН, це сталося, приблизно, о 16.00.
На порозі входу до Генпрокуратури зараз перебуває близько 20 бійців спецпідрозділу МВС «Беркут».
На запитання журналістів народний депутат Євген ФІЛІНДАШ (СПУ) пояснив це тим, що є інформація про спробу захоплення Генпрокуратури. Втім, він не зміг уточнити, звідки у нього ця інформація.
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