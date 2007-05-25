”Влада Білої Церкви використовує референдум для боротьби із інвестпроектом...”

14-00 – В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Влада Білої Церкви використовує референдум для боротьби із інвестиційним проектом, який має загальнодержавне значення для України". Учасники: Вадим Литвин - голова фракції "Нашої України" Київської обласної ради, Костянтин Бугайчук - голова координаційної ради об’єднань політичних партій і громадських організацій м. Біла Церква, Юрій Бут - голова Київського обласного комітету виборців України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (067) 446-40-93. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.