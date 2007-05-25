Президент проводить зустріч з Януковичем, Морозом, Плющем, Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зараз у Секретаріаті Президента проводить зустріч з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України п’ятого скликання Олександром МОРОЗОМ, секретарем Ради національної безпеки та оборони України Іваном ПЛЮЩЕМ та лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

сьогодні на 11.00 була запланована зустріч прем`єр-міністра з Президентом. Однак, В.ЯНУКОВИЧ запропонував В.ЮЩЕНКУ проводити зустрічі за участю голови Верховної Ради V скликання Олександра МОРОЗА.

«Сьогодні вранці на 11 годину була намічена зустріч з Президентом ЮЩЕНКОМ. Але, як ви знаєте, вчора у парламенті було прийнято рішення і рекомендовано прем’єр-міністру одноосібно не виходити на такі переговори, а якщо виходити, то тільки на рівні коаліції за участю керівників фракцій і голови Верховної Ради. Сьогодні вранці ми обговорили це питання, рада коаліції, я сказав би так, у наполегливому вже такому тоні мені порекомендувала зустрічатися тільки разом з головою Верховної Ради», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «Президент відмовився зустрічатися трійкою, але ми домовилися, що він ще подумає, і через деякий час, якщо це питання буде вирішено, він зателефонує...».