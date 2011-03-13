З понеділка в Україні потеплішає

У понеділок, 14 березня, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується подальше потепління.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер буде південний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви досягатимуть 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в східних областях 0-5° морозу; вдень 12-17° тепла, на Прикарпатті місцями 18-20° тепла, на Лівобережжі та місцями в Криму 8-13° тепла.

У Києві та області - без опадів,вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-4° тепла, вдень 12-17° тепла. По м. Києву температура вночі 2-4° тепла, вдень 14-16° тепла.