Зустріч у Секретаріаті Президента закінчена
00:03, 26 травня 2007Суспільство
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Зустріч в Секретаріаті Президента закінчена. Журналісти чекають офіційних повідомлень і коментарів учасників. До Секретаріату пройшов лідер Нашої України Вячеслав Кириленко.
Як повідомляв УНІАН, о 21.00 в Секретаріаті почалася зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України п`ятого скликання Олександром МОРОЗОМ, секретарем Ради національної безпеки і оборони України Іваном ПЛЮЩЕМ і лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.
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