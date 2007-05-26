Зустріч у Секретаріаті Президента закінчена

Зустріч в Секретаріаті Президента закінчена. Журналісти чекають офіційних повідомлень і коментарів учасників. До Секретаріату пройшов лідер Нашої України Вячеслав Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, о 21.00 в Секретаріаті почалася зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради України п`ятого скликання Олександром МОРОЗОМ, секретарем Ради національної безпеки і оборони України Іваном ПЛЮЩЕМ і лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.