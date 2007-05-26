Зустріч у Ющенка продовжиться завтра о 12.00
00:46, 26 травня 2007Суспільство
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В суботу о 12.00 продовжиться Київ. 26 травня. УНІАН. В суботу, 26 травня, о 12.00 продовжиться зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, зустріч проходитиме в тому ж форматі, що і сьогодні.
Також планується участь робочої групи, яка напрацьовувала пакет документів, необхідний для проведення дострокових виборів.
І.ВАННИКОВА також повідомила, що зустріч Президента України з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та лідером “Нашої України” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ вже завершилася.
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