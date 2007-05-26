У Полтавській обл. працівники ДАІ зупинили колону внутрішніх військ
Міністр зранку взяв командування на себе
Під Кобеляками (Полтавська область) працівники ДАІ зупинили колону внутрішніх військ, яка рухалася на Київ.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з ранку на посту ДАІ під Кобеляками працівниками ДАІ була зупинена, а депутатами від Партії регіонів заблокована колона з 15 мікроавтобусів і одного автобуса «Ікарус» в яких перебувають більше 200 службовців внутрішніх військ з Дніпропетровська. Колона рухалася на Київ. Мікроавтобуси з службовцями внутрішніх військ мають жовті номери, що говорить про те, що вони працюють на маршрутах. На деяких мікроавтобусах навіть є номери маршрутів Дніпропетровська. Зараз службовці не роблять спроби продовжувати рух на Київ.
Як повідомили в центрі громадських зв`язків Полтавського обласного управління міліції, заблоковані службовці чекають наказу про повернення на місце дислокації у Дніпропетровськ від міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, який сьогодні з ранку узяв командування внутрішніми військами на себе.