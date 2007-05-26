У Полтавській обл. працівники ДАІ зупинили колону внутрішніх військ

Під Кобеляками (Полтавська область) працівники ДАІ зупинили колону внутрішніх військ, яка рухалася на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні з ранку на посту ДАІ під Кобеляками працівниками ДАІ була зупинена, а депутатами від Партії регіонів заблокована колона з 15 мікроавтобусів і одного автобуса «Ікарус» в яких перебувають більше 200 службовців внутрішніх військ з Дніпропетровська. Колона рухалася на Київ. Мікроавтобуси з службовцями внутрішніх військ мають жовті номери, що говорить про те, що вони працюють на маршрутах. На деяких мікроавтобусах навіть є номери маршрутів Дніпропетровська. Зараз службовці не роблять спроби продовжувати рух на Київ.

Як повідомили в центрі громадських зв`язків Полтавського обласного управління міліції, заблоковані службовці чекають наказу про повернення на місце дислокації у Дніпропетровськ від міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, який сьогодні з ранку узяв командування внутрішніми військами на себе.