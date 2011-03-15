Усі, хто хоче жити краще, потраплять до держреєстру

Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Відповідну постанову від 11 березня № 238 розміщено на Урядовому поталі.

Згідно з документом, центральним та місцевим органам виконавчої влади, виконавчим органам рад, підприємствам, установам, організаціям, що відповідно до законодавства ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, доручено подати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за встановленою ним формою інформацію про таких громадян у містах Києві та Севастополі - у шестимісячний строк; в інших містах, районах, селищах і селах – впродовж року.

У свою чергу Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства доручено забезпечити включення до Реєстру інформацію про громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та завершити його формування до 1 січня 2012 року.

Також Порядком передбачено, що для забезпечення доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, здійснення громадського контролю та підвищення рівня поінформованості суспільства про реалізацію державної політики у сфері забезпечення громадян житлом адміністратор Реєстру створює веб-сайт.