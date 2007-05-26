Цушко наполягає, що ніяких провокацій не готує

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО заявляє, що ніяких провокацій з боку МВС не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив на прес-конференції сьогодні в Києві.

"Ніяких провокацій з боку МВС не було, немає і не буде…", – сказав він, коментуючи інформацію ЗМІ про нібито провокації з боку МВС, що готуються.

При цьому В.ЦУШКО додав: "ми будемо жорстко, згідно із законом виконувати все, щоб не було ніяких провокацій".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні опозиція заявила, що Міністерство внутрішніх справ готує криваві провокації.

“Сьогодні з надійних джерел у керівній ланці Міністерства внутрішніх справ стало відомо про розроблений план грубої провокації, яка може призвести до значних людських жертв”, – говориться в заяві.