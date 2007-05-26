Міліція знайшла зброю, з якої було вбито Курочкіна і Воробйова

Співробітниками Міністерства внутрішініх справ заарештовано 6 громадян, які причетні до вбивства колишнього директора Дніпропетровського ринку "Озерка" Володимира Воробйова, російського бізнесмена Максима Курочкіна та до розстрілу в автомобілі на Обухівській трасі біля села Плюти 3-х чоловіків з оточення М.Курочкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра МВС України Микола КУП’ЯНСЬКИЙ.

За його словами, в рамках розслідування цих кримінальних справ слідчо-оперативними групами було опитано понад 10 тис. громадян та 300 свідків.

На сьогодні заарештовано 6 чоловіків, ряд осіб оголошено офіційно в розшук, сказав він.

Крім того, він поінформував, що також було вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї. В тому числі тієї, якою було вбито В.Воробйова і самого М.Курочкіна.

Разом з тим, вилучено 15 тис. доларів у деяких заарештованих за підготовку вбивства зазначених осіб.

Нараз кількість співробітників слідчооперативної групи зменшено, в тому числі для того, щоб забезпечити надійну безпеку свідкам, а також запобігти витоку інформації.

Водночас він підкреслив, що на сьогодні слідство не має ніякої інформації, яка підтверджувала, що вказані вище вбивства скоєні на фоні політичних перипетій в Україні.

За його словами, на сьогодні залишається одна версія – розподіл сфер впливу і майна угруповання, до якого входив М.Курочкін та інші вбиті особи.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня в Києві під час конвоювання біля будівлі Святошинського суду, який розглядав кримінальну справу, порушену стосовно російського бізнесмена М.Курочкіна за фактом здирництва, був застрелений підсудний і поранений співробітник конвою.

21 квітня прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Службою безпеки України та Міністерства внутрішніх справ затримано ряд осіб, яких обґрунтовано підозрюють у причетності до скоєння навмисних вбивств російського бізнесмена Максима Курочкіна та директора Дніпропетровського ринку “Озерка” Володимира Воробйова та ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів.