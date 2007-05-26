Хто бив слідчих СБУ у Генпрокуратурі?

Генеральною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом побиття 24-25 травня 2007 року слідчих та експертів СБУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Як зазначили в прес-центрі, 24-25 травня 2007 року щодо членів оперативно-слідчої групи Служби безпеки України, які знаходилися в приміщенні Генеральної прокуратури України та виконували свої службові обов’язки, депутатами - представниками коаліції, котрих супроводжували працівники міліції спеціального призначення, були вчинені незаконні насильницькі дії». «Слідчим та експертам СБУ завдано тілесних ушкоджень, у них відібрані валіза для криміналістичної експертизи та відеокамера», - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За даним фактом Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу.