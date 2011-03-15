Прокуратура добивається повернення земель Артекові
23:31, 15 березня 2011Суспільство
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На сьогодні задоволено 8 позовів
Прокуратура добивається повернення міжнародному дитячому центру «Артек» 1,5 га земель на південному березі Криму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського наглядового відомства.
Прокуратура Ялти у 2010 році подала до суду на користь «Артека» 42 позовних заяви про звільнення громадянами самовільно зайнятих земельних ділянок, що належать дитячій здравниці, загальною площею 1,5 га.
На сьогодні задоволено 8 позовів, рішення щодо них набули чинності. Звільненню підлягають 0,48 га.
Прокуратура вживає заходи для реального виконання рішень судів.
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