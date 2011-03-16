В Україні 21 доларовий мільярдер

Тижневик Фокус підготував черговий рейтинг двохсот найбагатших людей України. Цього року журнал нарахував у країні 21 мільярдера, їх загальний статок оцінюється майже в 58 мільярдів доларів. Минулого року їх було вісім (21,8), в 2009-му – чотири (11,7), в 2008-му – 21 (64,8), а в першому списку 2007 року – 11 (37,6).

Для порівняння, видаткова частина Держбюджету на 2011 рік становить 321,92 мільярдів гривень, або 40,7 мільярдів доларів, зазначає журнал.

За п`ять років у рейтингу з`явилося багато нових імен. Розширилася і географія рейтингу: у перші роки переважно були представлені бізнесмени з Києва, Донецька і Дніпропетровська.

Дедалі більше в списку Фокусу з`являється й іноземців, які влаштувалися і будують свій бізнес в Україні.