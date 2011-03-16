Презентація всеукраїнського студентського он-лайн-радіо Сampus Radio Ukraine

16 березня о 17:00 в Інституті журналістики КНУ ім. Т.Шевченка відбудеться презентація Сampus Radio Ukraine, всеукраїнського студентського он-лайн-радіо, яке створюється студентами і для студентів за аналогом популярного в світі формату College. Після цього пройде тренінг «Он-лайн радіо: складові успіху» для студентів українських вишів, які вивчають основи радіожурналістики й готують програми з регіонів для Сampus Radio Ukraine.

Тренінг проведе Роман Заяць, експерт з радіомовлення, медіа-тренер, журналіст, керівник Українсько-Польської Радіо школи (вул.Мельникова, 36/1, прес-центр Інституту журналістики (ауд.132). Телефон: 044-4814422. E-mail: olesgo@ukr.net.