Харків став ареною боротьби міської влади з підприємцями

Актив «Союзу Підприємців Харківської області» від імені підприємців Харківського регіону заявляє, що Харків стає ареною спланованої і цілеспрямованої боротьби представників міської влади з підприємцями.

Про це йдеться в переданому УНІАН відкритому листі Союзу підприємців Харківської області.

«Міські власті цинічно перевищують свої повноваження, грубо втручаючись у відносини суб`єктів господарювання», - зазначають автори листа. Вони підкреслюють, що «численні перевірки часто не мають законної підстави на їх проведення». «Не одиничні випадки, коли приналежність підприємців до певних політичних сил є індульгенцією з боку міської влади на лояльність», - заявляють підприємці, зазначаючи, що «йдеться не тільки про представників великого бізнесу - сьогодні все частіше під удар потрапляє малий і середній бізнес».

Автори листа висловлюють співчуття, що «фактично, люди, які узяли на себе відповідальність за свою фінансову незалежність, які є платниками податків, поставлені в жорсткі рамки адміністративного удару з боку влади».

«Наша позиція, - йдеться далі в листі, - полягає в тому, що бізнес в принципі, а особливо малий і середній – не може бути заручником політичних «розборок». Автори листа упевнені, що «підприємці повинні мати можливість незалежно від того, яка політична сила перебуває при владі в регіоні, мати рівні можливості». Вони переконані, що «для з`ясування спірних ситуацій може бути використана тільки судова система». «Ці очевидні речі змушені сьогодні доводити. У відповідь влада штучно створює конфліктні ситуації в середовищі підприємництва, від яких постраждають всі», - відзначають активісти Союзу підприємців Харківської області, додавши, що «в такій боротьбі не може бути переможців».

Автори листа, звертаючись до своїх колег - підприємців у всіх регіонах України, - заявляють, що «тільки спільними зусиллями, жорсткими і безкомпромісними вимогами до представників влади всіх рівнів» можна добитися дотримання цивілізованих правил і механізмів взаємодії з підприємницьким середовищем.