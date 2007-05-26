Внутрішні війська мають наказ не застосовувати силу проти ДАІ
22:22, 26 травня 2007Суспільство
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Про це повідомив заступник командувача
Внутрішні війська не застосовуватимуть силу до підрозділів ДАІ і «Беркуту», які блокують їх в`їзд до Києва.
Про це в ефірі «5-го каналу» заявив заступник командувача внутрішніми військами України Микола МІШАКІН.
«Ми стоятимемо скільки завгодно, лише б не пролилося жодної краплі крові.... де завгодно, щоб силового варіанту не було, і дати можливість політикам домовитися і вирішити питання мирним цивілізованим шляхом», - зазначив М.МІШАКІН.
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