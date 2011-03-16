Покупець Укртелекому спростовує інформацію про зміну власника

EPIC Goldscheider & Wurmbцck (EPIC, м. Відень, Австрія) залишається єдиним власником компанії EPIC Services Ukraine (ESU, м. Київ), яка придбала контрольний пакет акцій "Укртелекому".

Про це повідомили УНІАН у ESU, коментуючи відомості, що з`явилися в ЗМІ, про зміну власника.

Як наголошується у повідомленні EPIC Goldscheider & Wurmbцck (EPIC), ексклюзивний власник EPIC Advisors Limited (EAL), який через дочірнє підприємство EAL є єдиним власником EPIC Services Ukraine (ESU), ухвалив рішення оптимізувати структуру холдингу, адаптувавши її до приватизації "Укртелекому", шляхом переуступки права прямого володіння в ESU компанії EPIC Telecom Invest Ltd (ETI). При цьому ETI є 100-процентним власником EAL.

«Таким чином, EPIC залишається 100% власником ESU», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в деяких ЗМІ, за декілька днів до подачі заявки на придбання "Укртелекому" 100% статутного фонду ESU перейшли від фонду Epic Advisors Ltd, що належить австрійцям, у власність недавно створеної на Кіпрі фірми Epic Telecom Invest Ltd.

У повідомленні ESU нічого не повідомляється про юридичну адресу ETI.

Нагадаємо, 11 березня поточного року Фонд держмайна України підписав договір купівлі-продажу з дочірньою компанією фонду ESU на придбання 92,79% акцій ВАТ «Укртелекому» як з єдиним претендентом.

Згідно з оцінкою 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком», наданої ТОВ «Консалтингова фірма «Острів», вартість цього пакета акцій «Укртелекому» становить 10 млрд. 575,1 млн. грн. Експертна оцінка перевищує стартову ціну акцій ВАТ «Укртелеком» на 75 млн. грн.