Блоковані під Києвом бійці внутрішніх військ пішли від ДАІ... пішки. Про це повідомляє журналіст 5-го каналу з місця, де інспектори Державтоінспекції і депутати від правлячої коаліції зупинили автобуси з підрозділами внутрішніх військ, відряджених до Києва. Командири одержали наказ, вишикували підлеглих в колону і пішли до Києва похідним маршем.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на заступника командувача внутрішніх військ Миколу МІШАКІНА, сьогодні вранці з різних областей України до Києва вирушили 3 тис. 480 військовослужбовців внутрішніх військ. Вони були заблоковані в різних місцях на під`їзді до столиці.