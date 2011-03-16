Черкаський піротехнік-любитель підірвав свою квартиру

У Черкасах у житловому будинку стався вибух в одній з квартир на першому поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУ МНС в Черкаській області, інформація про інцидент надійшла від мешканців будинку. На місце події негайно було направлено черговий караул Державної пожежної частини Черкаського міського Управління МНС, бригаду швидкої медичної допомоги, аварійну газову службу та співробітників МВС.

Як з'ясувалося, у квартирі, де стався вибув, проживала 69-річна пенсіонерка разом зі своїм 48-річним сином. Чоловік тривалий час займається виготовленням піротехнічних засобів. Саме під час чергового облаштування піротехнічної установки стався її самовільний запуск. Мало не в руках чоловіка, просто в квартирі вибухнула трьохдюймова установка.

На щастя, сам піротехнік-любитель та інші мешканці будинку не постраждали. В результаті вибуху було пошкоджено дві віконні рами, а кімната в квартирі потребує серйозного ремонту.