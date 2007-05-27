Станом на 1.30 тривають переговори в Секретаріаті
01:49, 27 травня 2007Суспільство
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Журналісти очікують на спільну прес-конференцію
Станом на 1.30 у Секретаріаті Президента тривають переговори Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо врегулювання політичної кризи.
Як відомо, переговори розпочались о 20.00 і в них беруть участь голова Верховно Ради Олександр МОРОЗ, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, лідер «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО.
Зараз журналісти очікують на спільну прес-конференцію Президента та прем`єр-міністра.
Не виключено, що «5 канал» вестиме пряму трансляцію спільної прес-конференції.
Поки що жодної офіційної інформації про хід переговорів немає.
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