Станом на 1.30 тривають переговори в Секретаріаті

Станом на 1.30 у Секретаріаті Президента тривають переговори Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА щодо врегулювання політичної кризи.

Як відомо, переговори розпочались о 20.00 і в них беруть участь голова Верховно Ради Олександр МОРОЗ, секретар РНБО Іван ПЛЮЩ, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, лідер «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

Зараз журналісти очікують на спільну прес-конференцію Президента та прем`єр-міністра.

Не виключено, що «5 канал» вестиме пряму трансляцію спільної прес-конференції.

Поки що жодної офіційної інформації про хід переговорів немає.