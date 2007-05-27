Цушку не слід було особисто керувати операцією в ГПУ

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що міністрові внутрішніх справ України Василю ЦУШКУ не слід було особисто керувати операцією в Генеральній прокуратурі.

Про це він сказав у вечірньому ефірі Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи може він уявити собі, «щоб за часів Президента КРАВЧУКА міністр внутрішніх справ особисто керував штурмом Генеральної прокуратури?» колишній Президент України сказав: «звичайно, це не є нормально, але у нас все, що діється останнім часом, є ненормальним, тому що воно все, або у більшості відбувається на основі порушення законів і Конституції».

У цьому контексті він наголосив, що міністр внутрішніх справ повинен був реагувати на те, що відбувалося в Генпрокуратурі, але, за його словами, «це не означає, що треба було особисто керувати цією операцією».

На йогодумку те як звільняли з посади генпрокурора – «це просто диво-дивне». «Коли приїжджають працівники служби охорони, навіть не встигнувши одягнутись, у спортивному одязі, зі зброєю, і не пускають генерального прокурора у свій кабінет, працівників прокуратури закривають у кімнатах і не пускають додому – ну це вже просто сплановане захоплення Генеральної прокуратури. І тому всі наступні дії робилися дуже поспішно, дуже невиважено», - зазначив Л.КРАВЧУК. Тому він вважажє, що потрібно «прийняти рішення, які ще можливо сьогодні прийняти: зняти всі питання арештів, затримок, рішень про взяття під варту – це страшно небезпечні речі, тому що за кожним із цих людей стоять дуже серйозні і навіть озброєні політичні сили».