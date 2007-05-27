Ющенко про задіяння внутрішніх військ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що внутрішні війська направлені до столиці для охорони громадського порядку, а не силового виходу з кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав після завершення переговорів у Секретаріаті Президента .

«Сьогодні вранці для того, щоб збити всякі пусті балачки, хто, куди і в якій кількості рухається, і міністру внутрішніх справ і командувачу внутрішніми військами дав наказ слідуючого порядку – всю потребу у правоохоронцях, яку потребує Київ на сьогоднішній день на свято Києва, на футбол, узгоджувати спільним протоколом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що заяви про те, що внутрішні війська можуть бути задіяні у силовому вирішенні ситуації, є «величезною дурницею і дезінформацію населення».

Глава держави також зазначив, що залучення військовослужбовців внутрішніх військ для охорони громадського порядку робиться регулярно.

Так він навів приклад, що місяць тому за «заявкою» міністра внутрішніх справ 2 тис. осіб було залучено до охорони громадського порядку .

Президент зазначив, що на більшість масових акцій в Києві залучається визначена частина представників внутрішніх військ.

Він зазначив, що сьогодні мова іде про підкріплення у кількості 2 тис. осіб військовослужбовців ВВ для забезпечення виключно громадського порядку по об’єктах, які розписані МВС.