ДАІ більше не тримає ”за колеса” автобуси з внутрішніми військами

Підрозділи Державтоінспекції МВС України не чинять жодних перешкод пересуванню до Києва колон автобусів із військовослужбовцями внутрішніх військ, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ.

Державтоінспекція працює у звичайному режимі та виконує покладені на неї обов`язки з гарантування безпеки дорожнього руху і надання допомоги учасникам дорожнього руху. Водночас, під час вчорашнього пересування підрозділів внутрішніх військ до столиці не було жодного фізичного конфлікту чи силового протистояння між працівниками Державтоінспекції та військовослужбовцями. Навпаки, в окремих регіонах працівники ДАІ за свої кошти доставляли колегам із внутрішніх військ продукти харчування та напої, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня ввечері в ефірі “5 каналу” заступник командувача внутрішніх військ Микола МІШАКІН заявив, що у різних місцях на під`їзді до Києва заблоковані 3 тис. 480 військовослужбовців внутрішніх військ. За його словами, військовослужбовці вирушили до столиці для забезпечення охорони важливих державних об`єктів, Генеральної прокуратури, Конституційного Суду і прилеглих до них територій, а також для забезпечення порядку в місті.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що внутрішні війська були направлені до столиці для охорони громадського порядку, а не силового виходу з кризи.