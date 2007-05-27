У Дніпропетровську затримано банду, яка викрала підприємця

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС у Дніпропетровській області затримали у Дніпропетровську чотирьох членів злочинної групи, які підозрюються у скоєнні розбійних нападів, вимаганні та викраденні підприємця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник УБОЗ області Генріх МАСЯЙКІН.

За його словами, у правоохоронних органів є достатньо доказів здіснення затриманими злочинів. Члені бандформування викрали дніпропетровського підприємця та утримували його тривалий час на території звіроферми у Запорізькій області. Зловмисники вимагали у своєї жертви велику сумму грошей, забрали у постраждалого автомобіль “БМВ” та продали його.

За фактом вимагання, вчиненого організованою групою, порушено кримінальну справу за ст 189 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Суд Індустріального району Дніпропетровська ухвалив рішення про утримання зловмисників під вартою.