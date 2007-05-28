Буш відмовляється від ”експорту демократії” в Україну та Росію

Адміністрація Джорджа БУША різко скорочує допомогу неурядовим демократичним організаціям в Україні і Росії.

Як передає РІА «Новости»,про це пише сьогодні газета "Вашингтон пост".

Посилаючись на дані доповіді вашингтонської організації Freedom House, видання повідомляє, що в направленому Дж.БУШЕМ до Конгресу США бюджетному запиті на 2008 рік кошти для Росії, де, як пише газета, "продемократичні і правозахисні НДО піддаються величезному тиску", скорочено більш як на 50%. При цьому фінансування організацій громадянського суспільства в Україні, де вони очолювали демократичну революцію в 2004 році, скорочено на 40%.

"Вашингтон пост", констатуючи, що ці цифри демонструють фактичну відмову Білого дому від "експорту демократії", пояснює це тим, що через труднощі в Іраку "деморалізована адміністрація відступила від своїх амбіцій і відійшла від решти всього світу, що розташований за межами Близького Сходу".

"Відступ є головним чином слідством як ніколи глибоким опікуванням адміністрації Близьким Сходом, куди переводиться значна частина фінансування демократії, а також простою деморалізованістю", - пише газета, яка критикує адміністрацію Дж.БУША за таку позицію і попереджає, що Україна, наприклад, "за відсутності західного впливу" може перетворитися на "політичного сателіта" Росії або почне розколюватися за югославським сценарієм 90-х років.

У доповіді, на яку посилається "Вашингтон пост", американська правозахисна організація Fredom House повідомляє, що порівняно з рівнем 2006 року фінансування програм підтримки громадянського суспільства в Росії в бюджетному запиті Дж.БУША скорочено на 52%, фінансування програм із захисту прав людини в Росії - на 44%.

"Рівень фінансування для Росії менше, ніж адміністрація запитала для Ліберії або Косово, незважаючи на стратегічне значення Росії", - зазначається в доповіді, в якій Freedom House висловлює свою незгоду з підходом Білого дому і закликає збільшити виділення коштів на підтримку демократії в Росії в два-три рази.