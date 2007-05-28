Наталію Могилевську закидали яйцями

У Тернополі члени всеукраїнської організації “Тризуб” під час концерту закидали яйцями співачку Наталію МОГИЛЕВСЬКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, перед концертом члени організації роздавали листівки з написом “Не хочеш співати українською — танцюй...”, а коли співачка почала свій виступ, у неї полетіли яйця, одне з яких таки влучило. Охоронці затримали трьох хуліганів одразу після того, як Н.МОГИЛЕВСЬКА закінчила виконувати пісню. За фактом хуліганства складено адмінпротоколи.

“Тризубівців” за подібні дії затримують вже не вперше. У подібний спосіб вони намагалися зірвати концерти Ірини БІЛИК, Вєрки СЕРДЮЧКИ і тієї ж Н.МОГИЛЕВСЬКОЇ на знак протесту проти того, що ці артисти співають російською мовою. Для членів “Тризубу” такі акції завершуються стягненням штрафу у сумі 51 грн. за адміністративне порушення.