Симоненко продовжує ставити вимоги Ющенку

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати укази щодо звільнення суддів Конституційного Суду та Святослава ПІСКУНА з посади генерального прокурора.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КПУ.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що "необхідно відновити роботу Конституційного Суду, для чого Президент зобов`язаний скасувати свої укази про звільнення суддів, як такі, що були видані всупереч діючому законодавству".

"Треба розблокувати роботу Генпрокуратури і скасувати указ про звільнення ПІСКУНА з посади генпрокурора", - додав лідер КПУ.

Він також вважає за доцільне вивести зі складу Ради національно безпеки і оборони голів облдержадміністрацій і секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА, оскільки, призначення якого на цю посаду, на думку П.СИМОНЕНКА, суперечить закону про держслужбу. За словами П.СИМОНЕНКА це дасть змогу привести персональний склад РНБО у відповідність до Конституції.

П.СИМОНЕНКО також наголосив на необхідності скасування Президентом указу про перепідпорядкування внутрішніх військ.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО своїми указами від 30 квітня, 1 і 10 травня звільнив з посад суддів Конституційного Суду України у зв`язку з порушенням присяги Сюзанну СТАНІК, Валерія ПШЕНИЧНОГО і Володимира ІВАЩЕНКА.

24 травня В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, призначивши виконуючим обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня Президент видав указ про перепідпорядкування внутрішніх військ главі держави.