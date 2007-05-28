В Іспанії за подвійне вбивство затриманий вихідець з України

Іспанська поліція затримала вихідця з України, якого розшукувала за підозрою у вбивстві в понеділок двох жінок і підпалі будинку, повідомив представник поліції.

"Українець 28 років, який підозрюється в здійсненні вбивства своєї колишньої нареченої, 20-річної іспанки, та її матері, затриманий в селищі Ла Побла де Валлбона (Валенсія)", - сказав РІА Новостиспівробітник поліції, який відмовився назвати прізвище підозрюваного.

Поліція вважає, що "він проник імовірно о 6-й годині ранку до будинку своєї колишньої нареченої і завдав їй чотири ножові поранення, потім перерізав горло її матері", - сказав співбесідник агентства. За його словами, жінки померли, не прокидаючись.

Поліцейські вважають, що "після вбивства підозрюваний вчинив підпал сусіднього будинку, внаслідок чого постраждав 22-річний чоловік: нині він знаходиться в реанімації в госпіталі у Валенсії”, - додав співробітник поліції.

"Українець розлучився з своєю нареченою, з якою зустрічався протягом двох років, три місяці тому, проте, за свідченням батька убитої, неодноразово намагався відновити відносини", - розповів поліцейський.

Уродженець України ще дитиною був усиновлений іспанською сім`єю після чорнобильської катастрофи, і нині має громадянство Іспанії.