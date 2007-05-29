20-річна танцівниця завоювала титул Міс Всесвіт-2007 (фото)
У фінальній десятці - жодної красуні з Європи
|Рійо Морі. Фото АР
20-річна танцівниця Міорі одержала з рук володарки титулу Міс Всесвіт - 2006 пуерториканки Сулії Рівери Мендоси "перехідну" діадему, прикрашену діамантами і перлами роботи японського ювеліра Мікімото.
Друге місце дісталося першій красуні Бразилії Наталії Гімарайс, а третє - представниці Венесуели Лі Хонайтіс.
Міс США Рейчел Сміт, чиї шанси на перемогу розтанули, коли вона спіткнулася і впала під час показу вечірніх туалетів, завершила конкурсний марафон четвертою.
Людмила Бікмуліна, яка представляла на конкурсі Україну увійшла до Топ-15 кращих дівчат Всесвіту.
У другому турі у фінальній десятці не виявилося жодної красуні з Європи. До десятки увійшли представниці Анголи, Бразилії, Індії, Японії, Кореї, Мексики, Нікарагуа, Танзанії, Венесуели і США.
Серед конкурсанток не було представниці Швеції, чиї дівчата тричі завойовували звання Міс Всесвіт. 20-річна Ісабель Вінквіст відмовилася від участі в конкурсі, оскільки багато шведів вважають, що він спотворює образ сучасної жінки. Зі свого боку організатори конкурсу стверджують, що відбирають розумних, добре вихованих і освічених учасниць.
Дві учасниці заходу відрізнялися нестандартною зовнішністю. Першою за всю історію проведення конкурсу растафаріанкою стала "Міс Ямайка", чиє волосся було скручене в довгі дреди, а голова "Міс Танзанія" була поголена наголо.
|Міс Ямайка. Фото Reuters
|Міс Танзанія. Фото Reuters
За матеріалами Корреспондент, Лента.ру