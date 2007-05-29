20-річна танцівниця завоювала титул Міс Всесвіт-2007 (фото)

Представниця Японії Рійо Морі здобула титул Міс Всесвіт-2007, перемігши на Міжнародному конкурсі краси, який завершився в столиці Мексики.

20-річна танцівниця Міорі одержала з рук володарки титулу Міс Всесвіт - 2006 пуерториканки Сулії Рівери Мендоси "перехідну" діадему, прикрашену діамантами і перлами роботи японського ювеліра Мікімото.

Друге місце дісталося першій красуні Бразилії Наталії Гімарайс, а третє - представниці Венесуели Лі Хонайтіс.

Міс США Рейчел Сміт, чиї шанси на перемогу розтанули, коли вона спіткнулася і впала під час показу вечірніх туалетів, завершила конкурсний марафон четвертою.

Людмила Бікмуліна, яка представляла на конкурсі Україну увійшла до Топ-15 кращих дівчат Всесвіту.

У другому турі у фінальній десятці не виявилося жодної красуні з Європи. До десятки увійшли представниці Анголи, Бразилії, Індії, Японії, Кореї, Мексики, Нікарагуа, Танзанії, Венесуели і США.

Серед конкурсанток не було представниці Швеції, чиї дівчата тричі завойовували звання Міс Всесвіт. 20-річна Ісабель Вінквіст відмовилася від участі в конкурсі, оскільки багато шведів вважають, що він спотворює образ сучасної жінки. Зі свого боку організатори конкурсу стверджують, що відбирають розумних, добре вихованих і освічених учасниць.

Дві учасниці заходу відрізнялися нестандартною зовнішністю. Першою за всю історію проведення конкурсу растафаріанкою стала "Міс Ямайка", чиє волосся було скручене в довгі дреди, а голова "Міс Танзанія" була поголена наголо.

За матеріалами Корреспондент, Лента.ру