Без електрики залишився 141 населений пункт

Сьогодні вночі внаслідок сильних дощів, шквалистих поривів вітру та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у дев`яти областях України сталося знеструмлення 141 населеного пункту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Київській області знеструмлені 74 населені пункти, у Черкаській - 16 н.п., Житомирській - 16 н.п., Рівненській - 12 н.п., Чернігівській - 8 н.п., Івано-Франківській - 7 н.п., Львівській - 3 н.п., Чернівецькій - 3 н.п., у Волинській області - 2 населені пункти.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Координацію відновлювальних робіт здійснюють Головні управління МНС в областях.