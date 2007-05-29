Призначені на сьогодні торги з продажу акцій ”Укртелекому” не відбулися

Призначені на сьогодні торги з продажу 1-процентного пакета акцій ВАТ "Укртелеком" на Українській фондовій біржі не відбулися через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

«Жодної заявки подано не було», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, стартова ціна пакета становить 215 млн. 351,8 тис. грн. Стартова ціна 1 акції - 1,15 грн. (номінальна ціна 1 акції - 0.25 грн.).

Раніше ФДМУ обнародував дати продажу трьох з п`яти запланованих до реалізації 1-процентних пакетів акцій «Укртелекому»: 22 травня, 6 і 21 червня цього року.

Проте Київський господарський суд заборонив проведення торгів 22 травня на Українській фондовій біржі (УФБ) і 8 червня на фондовій біржі ПФТС торгів з продажу 1-процентних пакетів акцій ВАТ «Укртелеком” на забезпечення позову підприємства “Дотрин-2002” Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організації інвалідів України”.

Торги 22 травня - перші з п`яти біржових продаж однопроцентних держпакетів “Укртелекому”, які ФДМУ мав провести цього літа на українських біржах. Після цього на міжнародних біржах мав відбутися продаж держпакета “Укртелекому” в розмірі 37,86% СФ (у власності держави закріплені 50%+1 акція підприємства).