Шемчук не збирається лізти на роги

Тимчасово виконуючий обов’язки генерального прокурора України Віктор ШЕМЧУК не має наміру з’являтися в кабінеті генпрокурора, допоки суди не розставлять всі крапки над «і» у ситуації навколо Генпрокуратури та її керівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШЕМЧУК заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я не хочу заходити в Генпрокуратуру так, як начебто я щось вкрав», - сказав В.ШЕМЧУК, додавши, що до того моменту, поки суди не винесуть свої вердикти, “не має наміру з’являтися в кабінеті генпрокурора на Різницькій”.

При цьому він зауважив, що «знаходитись в кабінеті генпрокурора зовсім не обов’язково… Я продовжую працювати, виконувати обов’язки».

Водночас, В.ШЕМЧУК зазначив, що він доручив заступнику генпрокурора Олександру МЕДВЕДЬКУ перевірити законність порушення кримінальної справи, в якій фігурують співробітники «5 каналу», зокрема редактор телепередачі «Закрита зона» Володимир АР’ЄВ.

Крім того, він сказав, що копію рішення Солом’янського райсуду столиці, який призупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, направлено до прокуратури м. Києва для перевірки законності винесення такого рішення.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня С.ПІСКУН заявив, що Солом’янський районний суд м. Києва поновив його на посаді генерального прокурора України. За словами С.ПІСКУНА, “відбулося рішення Солом’янського суду. Скасовано Указ Президента про моє звільнення (з посади генерального прокурора – УНІАН) як незаконний. Тому я поновлений на посаді”.

26 травня прес-служба Генпрокуратури роз’яснила, що Солом’янський районний суд Києва, згідно з ухвалою від 25 травня 2007 року, зупинив дію Указу Президента України щодо звільнення С.ПІСКУНА з посади Генерального прокурора України до вирішення справи по суті.

28 травня Секретаріат Президента України звернувся до Апеляційного суду з поданням щодо оскарження рішення Солом’янського районного суду Києва про призупинення дії Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генерального прокурора України.

Того ж дня С.ПІСКУН заявив, що підкориться рішенню Апеляційного суду, якщо той скасує постанову Солом’янського райсуду, але оскаржуватиме його у Верховному Суді.

У прес-службі Генпрокуратури УНІАН повідомили, що 25 травня Шевченківським районним судом Києва було зареєстровано позовну заяву С.ПІСКУНА про визнання указу Президента щодо його звільнення незаконним.