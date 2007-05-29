Гриценко розжалував 6 офіцерів

З метою притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, які заплямували офіцерську честь, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО видав низку наказів від 26 травня 2007 року «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності».

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, згідно з цими наказами 6 офіцерів, які неналежним чином виконували свої службові обов’язки, перевищували службові повноваження, грубо порушували вимоги військових статутів Збройних Сил України, позбавлені військових звань.

Зокрема, помічник командира полку – начальник фінансово-економічної служби зенітного ракетного полку 8-го армійського корпусу старший лейтенант Дмитро БУШМАКІН у період з 2005 по 2006 рік шляхом зловживання службовим становищем безпідставно нараховував кошти на суму понад 200 тис. грн. на свій особистий картковий рахунок та картковий рахунок бухгалтера, а також на карткові рахунки військовослужбовців, які не мали права на отримання таких коштів.

Заступник командира з озброєння – начальник технічної частини військової частини підполковник Олег ГАЛІБІН, діючи в особистих інтересах, пообіцяв приватному підприємцю сприяти у придбанні військових вантажних автомобілів ЗІЛ -131, які належали за законом іншому підприємцю та зберігалися на території автопарку військової частини. При цьому О.ГАЛІБІН поставив вимогу надати йому 200 дол. США за вирішення питання продажу цієї техніки

Майор Володимир ГОРБОНОС, перебуваючи у відпустці через хворобу, прийшов у нетверезому стані до колишньої дружини, яка перебувала у своїй квартирі з іншим громадянином. У ході суперечки на ґрунті особистого непорозуміння В.ГОРБОНОС наніс цьому громадянинові удар ножем у ліву частину черевної порожнини, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження.

Також, 20 січня 2007 року командир радіотехнічної команди радіотехнічної бойової частини старший лейтенант Олексій КОРДИШ з метою подальшого продажу придбав у невідомої особи особливо небезпечний наркотичний засіб рослинного походження – канабіс та 31 січня продав його матросу військової служби за контрактом. 6 лютого вдруге з метою подальшого продажу придбав та зберігав у службовому приміщенні небезпечний наркотичний засіб, який під час обшуку було виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів.

Крім того, командир взводу управління радіолокаційної роти однієї з частин Сухопутних військ ЗС України старший лейтенант Тарас КОРОТКИЙ не прибув своєчасно з відпустки. А прибувши, надав фіктивну довідку про хворобу.

Помічник начальника бронетанкової служби технічної частини капітан Володимир МАНТИК, зловживаючи службовим становищем, разом із колишнім начальником сховища частини старшим прапорщиком запасу Є.БЛАНКОМ викрав зі сховища бронетанкового майна два бортових редуктори до танку Т–55 на загальну суму 3 тис. 100 грн., які вони продали невстановленим особам за 2 тис. доларів США.

За фактами зазначених злочинів порушені кримінальні справи та ведеться слідство, повідомляє управління прес-служби Міноборони.