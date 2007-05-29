Цушко з`ясує, чи можна бити вболівальників ”демократизаторами”

Міністерство внутрішніх справ перевіряє правомірність застосування гумових кийків під час інциденту з футбольними уболівальниками, що стався після завершення матчу за Кубок України з футболу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Динамо (Київ)». Про це сьогодні журналістам повідомив начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що, крім перевірки правомірності дій співробітників міліції, також буде дана оцінка діям самих вболівальників.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня у ході фінальної гри між "Динамо" та "Шахтарем" за Кубок України з футболу за протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві, зокрема, після того, як було забито перший гол, уболівальники почали запалювати димові шашки. При спробі працівників спецпідрозділу “Беркут” зупинити такі дії, вболівальники стали чинити опір.

За фактом затримання було складено адміністративні протоколи згідно зі ст.173 та ст.185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Серед 22 затриманих було 7 неповнолітніх осіб. До проведення судового засідання їх відпущено до батьків, решта перебуває у райуправлінні міліції.