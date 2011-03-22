79-річна пенсіонерка вбила і розчленувала свого співмешканця

У Покровському районі Дніпропетровщини 79-річна бабуся жорстоко вбила свого 72-річного співмешканця і майже тиждень переховувала розчленоване тіло у погребі.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в області, тіло убитого знайшли 21 березня, після заяви до міліції жінки про зникнення 15 березня співмешканця її матері - 72-річного пенсіонера.

Слідством встановлено, що 15 березня ввечері в гості до старенької завітав її 47-річний племінник. Під час розпиття спиртних напоїв між співмешканцем та племінником виникла сварка. Пенсіонер штовхнув племінника бабусі, той впав на підлогу та знепритомнів. В цей час старенька вирішила вступитися за племінника та завдала співмешканцю смертельний удар пляшкою по голові. Після цього бабуся не розгубилася і з метою укриття злочину затягла труп в погріб, де його розчленувала.

Правоохоронці при розкопуванні в погребі виявили частини тіла, а за гаражем в попелі знайшли голову вбитого.

Слідчим відділом Покровського райвідділу міліції стосовно бабусі порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.