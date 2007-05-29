Тепер зі справою Піскуна буде мучитися Апеляційний суд

У Київський апеляційний адміністративний суд поступили з Солом’янського районного суду столиці документи у так званій «справі ПІСКУНА»

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Партії регіонів, посилаючись на народного депутата України V скликання Юрія МІРОШНИЧЕНКА.

«Зараз визначається суддя, якому буде доручено розставити всі крапки над «і» в цій, безумовно, резонансній і такій, що має чітке політичне забарвлення, справі», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення виконання норм Конституції України про несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня С.ПІСКУН заявив, що Солом’янський районний суд м. Києва поновив його на посаді генерального прокурора України. За словами С.ПІСКУНА, “відбулося рішення Солом’янського суду. Скасовано Указ Президента про моє звільнення (від посади генерального прокурора – УНІАН) як незаконний. Тому я поновлений на посаді”.

26 травня прес-служба Генпрокуратури роз`яснила, що Солом’янський районний суд Києва, згідно з постановою від 25 травня 2007 року, призупинив дію Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генерального прокурора України до вирішення справи по суті.

28 травня Секретаріат Президента України звернувся до Апеляційного суду з поданням про оскарження рішення Солом’янського районного суду Києва про призупинення дії Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генерального прокурора України.

Того ж дня С.ПІСКУН заявив, що підкориться рішенню Апеляційного суду, якщо той відмінить постанову Солом’янського райсуду, але оспорюватиме її у Верховному суді.

У прес-службі Генпрокуратури УНІАН повідомили, що 25 травня Шевченківським районним судом Києва було зареєстровано позовну заяву С.ПІСКУНА про визнання указу Президента про його звільнення незаконним.