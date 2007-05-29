Гриценко дарма поголився?

Міністерство оборони України заявляє про невідповідність грошового забезпечення українських миротворців поставленим завданням.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав начальник Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних сил України Борис КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.

«Це грошове забезпечення, яке визначене владою, не відповідає тим завданням, які вони виконують», - сказав Б.КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.

Він навів приклад, що льотчик із Ліберії, який здатен виконувати завдання за будь-якої погоди у будь-який час, отримує від 900 до 1100 доларів на місяць. «Ці кошти випускники українських вузів отримують за місяць в Києві», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, представники Міноборони неодноразово заявляли, що через невелике грошове забезпечення кількість бажаючих проходити службу у миротворчих місіях, постійно зменшується.