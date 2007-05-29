Гриценко дарма поголився?
14:53, 29 травня 2007Суспільство
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У Міноборони не задоволені грошовим забезпеченням миротворців
|Борис КРЕМЕНЕЦЬКИЙ
Про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав начальник Управління євроатлантичної інтеграції Генерального штабу Збройних сил України Борис КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.
«Це грошове забезпечення, яке визначене владою, не відповідає тим завданням, які вони виконують», - сказав Б.КРЕМЕНЕЦЬКИЙ.
Він навів приклад, що льотчик із Ліберії, який здатен виконувати завдання за будь-якої погоди у будь-який час, отримує від 900 до 1100 доларів на місяць. «Ці кошти випускники українських вузів отримують за місяць в Києві», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, представники Міноборони неодноразово заявляли, що через невелике грошове забезпечення кількість бажаючих проходити службу у миротворчих місіях, постійно зменшується.
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