Луганські прикордонники побачили на тепловізорі вершника

21 березня прикордонники відділу «Краснодон» затримали чоловіка, який верхи на коні намагався вивезти до Росії 790 курток загальною вартістю 30 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у Луганському прикордонному загоні.

Правоохоронці розгледіли його в темряві за допомогою тепловізора. Порушник не мав при собі документів. Кінь був нав`ючений двома пакунками з жіночими куртками.

Затриманим виявився 34-річний житель Луганської області, який віз товар до російського міста Донецьк Ростовської області. Контрабанду вилучили і передали на митницю. Щодо вершника оформили адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону.