Законопроект про податки для малого бізнесу з'явився на сайті ВР

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва.

Текст відповідного проекту закону №8276 від 21 березня 2011 року розміщено на сайті парламенту.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що законопроектом пропонується розширити перелік видів діяльності, на які не розповсюджується спрощена система оподаткування, з метою ліквідації схем мінімізації податкових платежів, зокрема, «спрощенка» не має поширюватися на: фінансове посередництво (крім страхових агентів), банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди; суб`єкти господарювання, у статутному фонді яких частка юрособи, що перебуває на загальній системі оподаткування, перевищує 25% (крім підприємств, що надають житлово-комунальні послуги); реєстраторів цінних паперів; представництва, філіали, відділення юрособи, яка не є платником єдиного податку. Крім того, спрощена система оподаткування не повинна поширюватися на учасників грального бізнесу; суб`єкти господарювання – виробників підакцизних товарів, а також пов`язаних із продажем підакцизною продукцією, її імпортом/експортом; виробників дорогоцінних металів і каменів; суб`єкти господарювання, що надають послуги у сфері телерадіомовлення тощо.

Для кожної категорії фізосіб встановлюються ставки податку і максимальний розмір доходу. За календарний місяць ставка єдиного податку для фізосіб встановлюється:

для 1-ї категорії – від 20 до 50 грн. на місяць; для 2-ї – 50-100 грн. за умови, що граничний обсяг виручки за рік не перевищує 500 тис. грн., або 100-200 грн. за умови, що граничний обсяг виручки становить більш як 500 тис. грн., але не більше 1 млн. грн., або 200-300 грн. за умови, що граничний обсяг виручки становить більш як 1 млн. грн., але не більше 1,5 млн. грн.; для 3-ї – 3% обсягу виручки від реалізації, але не менш як 200 грн. на місяць; для 4-ї – 20-100 грн.; для 5-ї – 200-500 грн. на місяць.

Ставка єдиного податку для юридичних осіб залежатиме від обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). При граничному обсягу виручки від реалізації до 5 млн. грн. ставка податку становитиме 3% від суми виручки від реалізації у разі сплати ПДВ або 5% у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Досягши граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) понад 5 млн. грн., але не більш як 10 млн. грн., виручка, що перевищує 5 млн. грн., оподатковується за ставкою 5% від суми виручки від реалізації у разі сплати ПДВ, або 7% у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Відповідно до законопроекту, фізособи ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного відображення виручки від реалізації товарів/послуг у разі здійснення фінансових операцій, крім фізосіб 1-ї категорії.

Новацією спрощеної системи автори документа вважають отримання свідоцтва платника єдиного податку без обмеження терміну його дії.

Передбачається, що за рахунок підвищення розмірів обсягу виручки від реалізації товарів/послуг і впровадження відповідальності в частині перевищення граничного обсягу виручки від реалізації можна чекати збільшення надходжень до місцевих бюджетів.

Автори законопроекту – народні депутати України Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Сергій ВЛАСЕНКО, Валерій ДУБІЛЬ, Микола КАТЕРИНЧУК, Василь КРАВЧУК і Євген СУСЛОВ.