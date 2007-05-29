Презентація проекту компанії ”Оболонь” та Благодійного фонду Андрія Шевченка
18:13, 29 травня 2007Суспільство
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У п’ятницю, 1 червня 2007 року об 11:00, в прес-центрі інформаційної агенції „Інтерфакс-Україна” (Київ, вул. Рейтарська, 8/5а) відбудеться прес-конференція „Презентація спільного проекту компанії „Оболонь” та Благодійного фонду Андрія Шевченка”.
В прес-конференції візьмуть участь:
Олександр Слободян, президент ЗАТ „Оболонь”
Андрій Шевченко, капітан Національної збірної команди України з футболу, ініціатор та засновник «Благодійного фонду Андрія Шевченка»
Олена Шевченко, президент «Благодійного фонду Андрія Шевченка».
Попередня акредитація триває до 20:00 31 травня 2007 року, звертайтесь до Вікторії Жарінової, (044) 234-2019 або (096) 376 86 70, v.zharinova@aspgoa.com.ua
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