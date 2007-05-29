Потрапив в аварію мікроавтобус, який віз на екскурсію дітей

Сьогодні неподалік Вишнівця Збаразького району в Тернопільській області потрапив в аварію мікроавтобус, який віз на екскурсію у Пачаєвську лавру 16 дітей віком від 7 до 15 років.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Тернопільській області, ДТП спричинив водій автомобіля “ГАЗ-3110”, який виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом “Мерседес-Бенц”.

В автобусі знаходилося 16 дітей з Олишківецької школи та восьмеро дорослих, серед яких - батьки та родичі учнів.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус “Мерседес” перекинувся, “Волгу” понівечило так, що відновленню вона уже не підлягає. Із 16 дітей потерпіли 13, у більшості з них медики констатували струс мозку та забійні рани, їх госпіталізовано. На щастя, ніхто не загинув. Водій “Волги” отримав перелом руки.

Правоохоронці зазначають, що водій “Мерседеса” не мав відповідної ліцензії, і що таку екскурсію повинен був обов’язково супроводжувати автомобіль Державтоінспекції. За фактом ДТП проводиться розслідування.