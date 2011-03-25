На Київ із західного напрямку рухаються 70 учасників АвтоМайдану

25 березня близько 8-ї ранку у місті Біла Церква Київської області до західної колони Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, яка вирушила 21 березня зі Львова, приєдналися автомобілі активістів Київської області.

Зараз в напрямку Києва із західного напрямку рухаються 70 автомобілів. Разом з іншими активістами до Західної колони приєдналася й співголова Ради підприємців України, голова Комітету Верховної Ради України з промислової, регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у її прес-службі.

Після спілкування з учасниками автопробігу вона сіла за кермо автомобіля і разом з іншими учасниками вирушила на Київ.

Як повідомляв УНІАН, Н.КОРОЛЕВСЬКА раніше заявляла, що приєднається до Західної колоні автомобільного маршу протесту в Білій Церкві, щоб забезпечити їй безперешкодний в'їзд до Києва та проведення мітингу на Європейській площі столиці.

Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно з Заходу і Сходу України - зі Львова та Луганська, і завершиться 25 березня в Києві. О 12.00 всі учасники автопробігу зустрінуться в столиці, на Європейській площі, де о 12.30 відбудеться спільний мітинг-протест під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».

У містах руху колон проводилися мітинги, зустрічі з громадськістю та пресою. Своєю акцією учасники автопробігу закликають захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України. Також підприємці вимагають прийняти законопроект про єдиний податок, розроблений Радою підприємців України і поданий до парламенту Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ.