Регіонали тиснуть на суддю апеляційного адмінсуду?

Виконуючий обов`язки голови Київського апеляційного адміністративного суду Анатолій Денісов заявляє про тиск на суд з боку представників Партії регіонів. Про це він повідомив в інтерв`ю «Главреду» За його словами, сьогодні вранці до його кабінету увірвалися народні депутати від ПР Юрій Чмир і Валерія Матюха, яка представилася як член парламентського комітету з правосуддя. «Сьогодні вранці вони влетіли до кабінету... Влетіли так амбітно, мовляв «народ скаржиться на вас і хоче, щоб ми ознайомилися із справами», - сказав суддя.

Денісов зауважив, що вони вимагали справи про припинення рішень Солом’янського райсуду про припинення дії указу Президента про перепідпорядкування внутрішніх військ голові держави, а також справу по колишньому очільнику Печерського райсуду Владимиру Колесніченко. «Я сказав, що ви не маєте права витребувати ці справи, і я вам їх не видам. Вони зайняли кабінет, зірвавши можливість розглядати справи», - сказав Денісов.

За словами в.о. голови суду, він викликав представників міліції і судових виконавців, які вивели депутатів з кабінету.

Крім того, за словами Денісова, депутати викликали до суду представників Вищої ради юстиції, які мають намір зняти його з посади судді.

«Зараз я їду до Верховного Суду доповісти про ситуацію Василю Онопенку. До речі, на виїзді мені блокували депутатськими машинами дорогу, так що довелося знову викликати міліцію. Ми склали акти, викликали ДАІ», - розповів Денісов.

Він також повідомив, що з п`ятниці депутати-«регіонали» чергують під вікнами судна.