У Севастопольській лікарні впав ліфт: у двох жінок - переломи хребта

У Севастополі дві жінки тяжко травмовані через перевантаження і екстрене гальмування ліфта у лікарні

Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду і промислової безпеки у Криму створило комісію з розслідування групового нещасного випадку: 24 березня у міській лікарні №1 у Севастополі через перевантаження і екстрене гальмування ліфта внутрішнього користування дві співробітниці медустанови одержали тяжкі травми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Комісію з розслідування очолює головний державний інспектор теруправління Сергій ШВЕЦЬ.

На понеділок намічене обстеження ліфта лікарні інспектором Кримської державної інспекції промбезпеки і охорони праці у будівництві, котлонагляді і за підйомними спорудами.

За повідомленнями ЗМІ, усього в ліфті, який падав з 5 поверху, було 8 осіб. У 2-х - компресійний перелом хребта, решта одержали легкі травми.