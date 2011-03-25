Фонд Колеснікова підготував донеччанам великий сюрприз

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні через застуду скасував поїздку до Донецька, де планував взяти участь у церемонії урочистого відкриття після реконструкції льодового палацу спорту «Дружба», повідомляє сайт «ОстроВ».

Як заявив прес-секретар Б.КОЛЕСНІКОВА Юрій ГРОМНИЦЬКИЙ, незважаючи на відсутність віце-прем`єр-міністра, Фонд Бориса Колеснікова підготував донеччанам до відкриття палацу великий сюрприз.

«У відкритті льодової арени візьмуть участь всесвітньо відомі фігуристи, серед який Ілля АВЕРБУХ, Тетяна НАВКА та інші зірки», - сказав Ю.ГРОМНИЦЬКИЙ.